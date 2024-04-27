Наумов: «Думаю, «Локомотив» выиграет у «Спартака»

Николай Наумов, который ранее был президентом «Локомотива», считает, что «железнодорожники» одолеют «Спартак» в предстоящем поединке.

Встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдёт 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по столичному времени.

- Я думаю, что «Локомотив» выиграет у «Спартака» — команда сейчас на подъеме, а последний матч в Нижнем показал, что команда настроена решительно, - цитирует Наумова «РБ Спорт».

«Локомотив» идёт на четвёртой строчке в таблице чемпионата, «Спартак» отстаёт на два очка и находится на шестом месте.

Напомним, 5 ноября в матче первого круга «Локомотив» принимал «Спартак» в рамках 14-го тура РПЛ, встреча завершилась ничьей, команды забили друг другу по одному голу.