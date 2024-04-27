«Спартак» принял решение по Николсону и Бальде

Стало известно, что московский «Спартак» будет делать с форвардами команды Шамаром Николсоном и Кейта Бальде.

Напомним, обоих футболистов «красно-белые» отдали в аренду прошлым летом. Сейчас Николсон выступает за французский «Клермон», а Бальде защищает цвета испанского «Эспаньола».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не рассчитает на легионеров, которые должны будут вернуться в клуб по окончании текущего сезона. По нашей информации, уже сейчас «красно-белые» заняты трудоустройством Николсона и Бальде.

Добавим, что в текущем сезоне Николсон забил всего четыре мяча, а Бальде ни разу не отличился.