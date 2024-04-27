В Нидерландах считают, что карьера Промеса закончена

Журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился комментарием о текущей ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, нидерландский футболист продолжает находиться под стражей в Дубае и может быть экстрадирован на родину, где проговорен к семи с половиной годам колонии.

«Может ли Промес избежать экстрадиции в Нидерланды? По логике не должен. Но я не знаком с судебной системой Дубая», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

При этом журналист считает, что Промес вряд ли вернется в Россию и вообще в футбол.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 32 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором восьми ассистов.