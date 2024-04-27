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Нигматуллин: «Знаю, что Лантратов может играть гораздо лучше, чем сейчас»

27 Апреля 2024 • 20:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
1 2.30 X 3.55 2 3.15
Через 19 ч. 1 мин.

Руслан Нигматуллин, ранее выступавший за «Локомотив», высказался об игре вратаря «железнодорожников» Ильи Лантратова.

28-летний вратарь выступает за «Локомотив» с 2023 года. В текущем сезоне голкипер пропустил 11 голов, проведя за «Локомотив» семь матчей.

- Скажем так, весной Илья не тот вратарь, которого нужно винить за плохую игру. Но я знаю, что он может играть гораздо лучше, чем сейчас, - цитирует Нигматуллина «Матч ТВ».

Контракт Лантратова с «железнодорожниками» действует до 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в три миллиона евро. Его команда занимает четвёртое место в таблице чемпионата, в воскресенье «Локомотив» на выезде сыграет со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России.

 

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Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Илья Лантратов ещё теги

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