Лепёхин ответил, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился комментарием о бомбардирской гонке в рамках чемпионата России.

«Кто победит в итоге? Думаю, что Кассьерра. Потому что, играя за «Зенит», у нападающих больше моментов, чем у их коллег из других клубов», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что у Кордобы остаются шансы, но, скорее всего, Кассьерра в ближайших матчах увеличит отрыв.

По итогам 25 туров лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, забивший 16 мячей в 23 матчах. На счету форварда «Краснодара» Джона Кордобы, который идет вторым, 14 голов в 22 встречах.