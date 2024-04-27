Валерий Новиков — о дерби: «Спартак» был острее в атаке

Бывший футболист ЦСКА Валерий Новиков высказался о результате столичного дерби между «красно-синими» и «Спартаком».

Встреча перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:0.

— Голов не было и ударов в створ было немного, но я думаю, что, несмотря на это, матч должен был понравиться болельщикам, — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартак» впереди выглядел лучше, но это было из-за отсутствия основных футболистов ЦСКА.

В 26-м туре РПЛ «Спартак» встретится дома с «Локомотивом», а ЦСКА сыграет на выезде с «Балтикой». Оба поединка пройдут 28 апреля.