Тавареш: Уверен, что Угальде очень поможет «Спартаку»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос об адаптации в команде форварда Манфреда Угальде.

Португалец заявил, что Угальде не смог сразу же забить за «Спартак», а для нападающего это важный момент.

— Но в играх и на тренировках видно, насколько Манфред заряжен на борьбу, как он отдается делу, никогда не выключается, взаимодействует с партнерами, — цитирует Тавареша пресс-служба столичного клуба.

Минувшей зимой «Спартак» приобрел Угальде у «Твенте» за 13 миллионов евро. В футболке «красно-белых» 21-летний футболист сыграл в десяти матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.