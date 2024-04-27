«Глушенков чем-то напоминает Головина» — Динияр Билялетдинов

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился комментарием об игре нападающего «красно-зелёных» Максима Глушенкова.

«Мне импонирует его игра, чем-то напоминает Головина. Я против того, чтобы давать кому-то ярлык, например, «русский Месси». Все это мы уже слышали», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 24-летний Глушенков принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором 17 ассистов.

Трудовой договор нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt стоимость Глушенкова составляет 7,5 млн евро.