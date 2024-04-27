Тарханов: «Спартак» после ухода Абаскаля стал выглядеть лучше по результатам, но не по игре»

Известный российский специалист Александр Тарханов, который в своё время тренировал ряд клубов РПЛ, дал свой комментарий о предстоящем матче, в котором «Спартак» примет «Локомотив».

«Спартак» и «Локомотив», напомним, находятся рядом друг с другом в таблице чемпионата, команды занимают шестое и четвёртое места соответственно, у «красно-белых» на два очка меньше.

- После ухода Абаскаля «Спартак» стал выглядеть лучше по результатам, но не по игре. Да, «красно-белые» набрали четыре очка в двух матчах, но их футбол не производит хорошего впечатления, - цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Дерби пройдёт 28 апреля в Москве на «Лукойл-Арене», стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по столичному времени. В первом круге в 2023 году коллективы разошлись миром, забив друг другу по одному голу.