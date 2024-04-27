Агент Кейта Бальде высказался о возможном возвращении форварда в «Спартак»

Агент Густаво Гони, представляющий интересы нападающего «Эспаньола» Кейта Бальде, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в «Спартак».

Напомним, 29-летний футболист перебрался из «Спартака» в «Эспаньол» в сентябре прошлого года на правах аренды.

«Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в «Спартак» этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в «Спартаке», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Бальде появился на поле в 22 матчах в футболке «Эспаньола» и стал автором одного ассиста.

Трудовой договор сенегальца со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.