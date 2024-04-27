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Вера признался, что хотел зимой уйти из «Оренбурга»

27 Апреля 2024 • 19:14 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
1 2.00 X 3.70 2 3.55
29.04 19:45

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своём возможном уходе из клуба.

Напомним, в зимнее трансферное окно 27-летний футболист был близок к переходу в «Локомотив», однако переход сорвался.

«Думаю, что в это трансферное окно все произойдет так же, как в прошлое: когда я захотел уйти, клуб сказал, что я остаюсь», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

По словам футболиста, зимой ему сказали, что клубы не смогли договориться.

В этом сезоне аргентинец провел 26 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.

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