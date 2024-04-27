Вера признался, что хотел зимой уйти из «Оренбурга»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о своём возможном уходе из клуба.

Напомним, в зимнее трансферное окно 27-летний футболист был близок к переходу в «Локомотив», однако переход сорвался.

«Думаю, что в это трансферное окно все произойдет так же, как в прошлое: когда я захотел уйти, клуб сказал, что я остаюсь», — приводит слова Веры «Матч ТВ».

По словам футболиста, зимой ему сказали, что клубы не смогли договориться.

В этом сезоне аргентинец провел 26 матчей во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт Веры с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три миллиона евро.