Тарханов высказался о предстоящем матче между «Динамо» и «Зенитом»

Александр Тарханов, бывший тренер ряда российских команд, поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Зенитом».

Встреча пройдёт завтра в Москве в рамках 26-го тура Премьер-лиги, начало запланировано на 19:15 по столичному времени.

- «Зенит» в предыдущем туре уступил «Рубину», а «Динамо» не слабее «Рубина». Москвичи посильнее казанцев, тем более что будут играть дома. А «Зенит» и с «Балтикой» тяжело играл. Сложно сказать, что с ними происходит, - передаёт слова Тарханова Vprognoze.ru.

Напомним, в первом круге в Санкт-Петербурге «Динамо» выиграло в матче с «сине-бело-голубыми», встреча завершилась со счётом 3:2.

В прошлом туре команда Сергея Семака на своём поле уступила «Рубину» (0:2), а «Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» (2:1).