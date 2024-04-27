Камоцци считает, что Ивич мог бы возглавить любой топ-клуб РПЛ

Франко Камоцци, ранее работавший в «Спартаке» на должности советника президента, поделился своим мнением о Владимире Ивиче.

Напомним, Ивич был главным тренером «Краснодара», однако после нескольких неудачных матчей весной был уволен руководством «быков». В СМИ сообщалось, что Ивич является кандидатом на пост наставника «Спартака», который ищет нового тренера на замену Гильермо Абаскалю.

- Своей работой в России Ивич доказал, что является сильным тренером. Он подошел бы любому топ‑клубу РПЛ, - цитирует итальянского специалиста «РБ Спорт».

«Краснодар» после увольнения Ивича под руководством Мурада Мусаева потерпел всего одно поражение за пять матчей - «Зениту» (1:2) на своём поле.