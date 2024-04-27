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Митрофанов ответил, готов ли стать президентом РФС

27 Апреля 2024 • 17:55 Комментировать

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, ответил на вопрос, готов ли он занять пост президента организации по итогам следующих выборов.

«Даже не рассматриваю такую возможность, хотя в жизни возможно всё. Поверьте, я ответственно отношусь к той работе, которую выполняю на своей должности», - цитирует Митрофанова Sport24.

В настоящий момент должность президента РФС занимает Александр Дюков. Срок его полномочий истекает в феврале 2025 года.

Добавим, что матчи ближайшего тура чемпионата России пройдут 28 и 29 апреля.

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