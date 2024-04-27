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Личка: «Если хотим участвовать в гонке за чемпионство, должны побеждать «Зенит»

27 Апреля 2024 • 17:33 Комментировать
Динамо Москва
...
Зенит
28.04 19:15

Наставник «бело-голубых» Марцел Личка высказался о борьбе за золотые медали в текущем сезоне.

- Всё будет зависеть от результата матча с «Зенитом». Если мы хотим участвовать в гонке за чемпионство, мы должны выиграть, - приводит слова Лички «Матч ТВ».

Напомним, в воскресенье, 28 апреля «Динамо» на своём поле примет петербургский «Зенит», начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени.

Команда Сергея Семака в настоящее время занимает первое место в таблице чемпионата, в активе «сине-бело-голубых» 50 набранных баллов. У «Динамо» 44 очка и третье место в таблице.


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Динамо Москва Марцел Личка

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