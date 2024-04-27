«Есть результат»: Гладилин высказался о работе Слишковича в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о работе Владимира Слишковича и предстоящем матче с «Локомотивом».

- Сможет ли «Спартак» не уступить «Локомотиву» и продлить удачную беспроигрышную серию Слишковича?

- Не только может ее продлить, но и победить. Сейчас «Спартак» переживает второе рождение после того, как Абаскаль покинул свой пост. Ребята начали играть в футбол. Отдаваться. Все футболисты работают с большим энтузиазмом. Надо было раньше увольнять Абаскаля. Эта необходимость уже давно назрела. У Слишковича сейчас все получается хорошо. Да, есть ничьи, но это с командами примерно равными по классу. Такая же игра будет и с «Локомотивом». Там тоже хороший подбор футболистов, амбициозный тренер. Железнодорожникам тоже нужен результат. Но «Спартак» сейчас находится в хорошем состоянии. Он мотивирован и реально может выиграть.

- Не исключаете нулевую ничью, как в матче с ЦСКА, потому что класс соперников примерно равный, как вы отметили?

- Я не исключаю любой результат, потому что соперники хорошо друг друга знают. Не думаю, что они смогут удивить новой тактикой. Примерно понятно, по какой схеме будут играть команды. Все будет зависеть от того, как ребята успеют восстановиться, потому что матчи идут часто. Плюс надо мотивировать ребят, чтобы они вышли с настроем бороться за победу.

- При Слишковиче «Спартак» почти не пропускает. Это следствие перехода на игру в три центральных защитника?

- Схема сейчас строится так, что в обороне участвуют практически все футболисты, потому что открываются зоны и их заполняют все: и крайние хавбеки и центральные полузащитники, и игроки атаки отходят в защиту. Это гибкая схема. Если ее правильно использовать, она эффективна при обороне и атакующие средства есть хорошие.

- У вас не складывается впечатление, что при Слишковиче «Спартаку» важнее не пропустить, чем забить?

- Когда играешь с сильными командами, а сейчас именно такая ситуация, играть в авантюрный футбол не серьезно. Поэтому Слишкович все делает правильно. Это хороший тренер. То, что было упущено «Спартаком», было при Абаскале. Сейчас все делается, как нужно.

- Не исключаете, что Слишковича могут оставить?

- Если тренер нашел контакт с игроками, и это дает результат, команда за него играет и борется, какой смысл его убирать? Не исключаю, что его оставят на следующий сезон, если будет результат и качество игры.

- У вас сложилось впечатление, что футболисты бьются за Слишковича?

- Не знаю, за кого они бьются, но есть результат. Видно, что на поле никто не отбывает номер. Нехватка мастерства или тактические ошибки – другой вопрос.

- Кем «Спартак» в матче с «Локомотивом» заменит дисквалифицированного Дуарте?

- Можно выпустить кого-то из молодых ребят или поставить Джикию. Он уже играл в Питере. Думаю, какую бы тактику Слишкович не избрал, это будет правильная тактика.

- Допускаете, что «Спартак» перейдет на схему с двумя центральными защитниками?

- Это возможно, если кто-то будет не в порядке. Тогда надо играть в два центральных и два фланговых защитника.

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- Какое впечатление производит «Локомотив» в этом сезоне?

Галактионов сейчас взял правильное направление. Нельзя строить игру команды через Дзюбу. Это утопия. Вчерашний день. То, что железнодорожники сейчас стремятся играть в атакующий, комбинационный футбол – это хорошо. Надо поддержать Галактионова.

Елена Григорьевская