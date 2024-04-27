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«Было мало опасности»: Деменко оценил нули в дерби ЦСКА и «Спартака» эксклюзив

27 Апреля 2024 • 16:47 Комментировать
Спартак Москва
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Локомотив Москва
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Через 22 ч. 5 мин.

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с ЦСКА со «Спартаком» (0:0).

- Игра в дерби разочаровала с точки зрения футбола и отсутствия голов?

- Отсутствие голов, конечно, меня разочаровало, но если брать матч, то игра получилась равной. Было много борьбы. Это говорит о том, что и «Спартак», и ЦСКА максимально не давали наносить удары по воротам. Мы видели, что было мало опасности. Было больше борьбы, столкновений. А опасные моменты были редкими. «Армейцы» могли забить лишь после ошибки Хлусевича. И тогда все могло поменяться. А в целом, ничья получилась заслуженной. Матч был ничейным, в том числе и в плане зрелищности.

- Момент с ошибкой Хлусевича был чуть ли не единственным по настоящему опасным в этой игре. Вас удивило отсутствие голевых моментов в матче с такими соперниками?

- Понятно, что обе команды боялись пропустить мяч. Оборонительный вариант игры мы видели и со стороны ЦСКА, и со стороны «Спартака». Можно сказать, что команды выбрали защитную тактику, поскольку не было рвения вперед, какой-то активности. Поэтому матч получился именно таким.
- У ЦСКА перед дерби были большие проблемы в обороне. Почему «Спартак» этим не воспользовался?

- В том-то и дело, что у «армейцев» были потери. И две из них серьезные – это Роша и Файзуллаев. Ну и Дивеев тоже неприятная потеря. С другой стороны, вышедшие им на замену игроки должны были показать себя, максимально стараться, чтобы Федотов обратил на них внимание. Но по такой игре оценить работу этих ребят сложно. Вообще трудно сказать, что из-за отсутствия этих двух игроков что-то кардинально поменялось на поле. Были только какие-то эпизоды. Мы видели, что при отборе мяча «армейцы» практически ввосьмером находились на своей половине поля. А такие редуты проходить тяжело.

- Слишкович после матча сказал, что «Спартак» был ближе к победе. Почему он так заявляет?

- Не знаю. Понятно, что тренер хочет подсветить какие-то моменты, но я бы с ним не согласился. Скорее наоборот, когда Хлусевич потерял мяч, «армейцы» вполне могли забить. Других моментов на самом деле не было. Как сказали комментаторы, это единственный матч, где вратари по-настоящему не вступили в игру.

- При этом лучшим игроком матча признали спартаковца Пруцева.

- Он очень много бегал, показывал много работоспособности. Поэтому на него и пал выбор.

- При Слишковиче «Спартак» не проигрывает, с кем бы ни соперничал. Как это оцениваете?

- С одной стороны, он сделал сейчас самое важное – успокоил ребят, наладил взаимоотношения. Не знаю, возможно, это стечение обстоятельств, но при нем команда действительно не проигрывала. Это говорит о том, что тренер хорошо разбирает соперников, учитывает все нюансы. Мы даже по составу видим существенные изменения. Некоторые футболисты при нем перестали попадать в состав, как Зиньковский. А другие наоборот. Например, Соболев, стал регулярно выходить на поле. При этом мы не видим никаких возмущений или проблем внутри команды. Джикия сейчас не играет, но он понимает, что хорошо себя проявляет Чернов. Наверное, Георгий выйдет в следующем матче с «Локомотивом», на который дисквалификацию получил Дуарте.

Елена Григорьевская

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