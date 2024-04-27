Булыкин поделился ожиданиями от дерби «Спартак» - «Локомотив»

В воскресенье в Российской премьер-лиге пройдёт дерби между «Спартаком» и «Локомотивом». Своими мыслями об этом матче поделился экс-футболист «железнодорожников» Дмитрий Булыкин.

«Надеюсь, матч «Спартак» - «Локомотив» сложится лучше, чем ЦСКА - «Спартак». Будут голы, будет победитель и хочется, чтобы это был «Локомотив». Потому что очки всем нужны, особенно в борьбе за медали», - цитирует Булыкина Metaratings.

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» стартует 28 апреля в 16:15 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.