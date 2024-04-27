Степашин оценил Тюкавина

Сергей Степашин, который входит в совет директоров московского «Динамо», сказал несколько слов о нападающем Константине Тюкавине.

«Рад за Тюкавина. Сегодня он один из лучших игроков «Динамо», - цитирует Степашина «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Константин Тюкавин поучаствовал в 32 официальных матчах «Динамо». В них нападающий записал на свой счёт 14 голов.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт в воскресенье, 28 апреля, - против «Зенита» на своём поле. На текущий момент «бело-голубые» располагаются на третьей позиции в турнирной таблице.