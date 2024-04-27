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Тавареш рассказал, как игроки «Спартака» попрощались с Абаскалем

27 Апреля 2024 • 14:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Локомотив Москва
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28.04 16:15

Томаш Тавареш рассказал, как игроки «красно-белых» узнали об уходе испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Напомним, об отставке Абаскаля было объявлено 14 апреля. 13 апреля «красно-белые» в гостях потерпели поражение от «Сочи» со счётом 0:1. На следующий день стало известно, что Абаскаль покинул пост главного тренера столичной команды, вместе него временно назначен босниец Владимир Слишкович.

- Сразу после матча «Сочи» это никто не обсуждал, все просто злились из-за поражения. А на следующий день Гильермо сказал команде, что уходит, произнёс обычные слова на прощание. Мы пожелали удачи в ответ, - сказал Тавареш в интервью клубной пресс-службе.

Абаскаль был наставником «Спартака» с 2022 года, до этого он работал в швейцарском «Базеле».

«Спартак» в воскресенье примет «Локомотив» в 26-м туре РПЛ, матч начнётся в 16:15 по мск.

 

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