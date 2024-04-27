Петрушин: «По уровню мастерства «Динамо» и «Зенит» примерно равны»

Бывший тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о самых интересных матчах предстоящего тура.

- «Динамо» в этом сезоне удачно играет с «Зенитом». Эта серия продолжится завтра?

- Я на это надеюсь, потому что «Зенит» для «Динамо» - это как булочка с маком. Особое блюдо. В последнее время получается действительно удачно соперничать с питерцами.

- Почему? Может, «Зенит» недооценивает бело-голубых?

- Не думаю. Такого не может быть. По составу москвичи одна из лучших команд лиги, и питерцы в целом не настолько уж превосходят подопечных Лички. Скажу даже, что по уровню мастерства это примерно равные соперники.

- «Зенит» снова оступился в прошедшем туре. Почему команда в этом сезоне так нестабильна?

- «Зенит» потерял Малкома, а это был лучший бомбардир команды, на которого была заточена игра. Малком сильнее Кассьерры, так что замена ушедшему легионеру не нашлась. Потеря до сих пор сказывается на игре. Тем более соперники приноравливаются и знают, от кого ждать угрозу. Поэтому все выстраивают игру против питерцев соответствующим образом. Последний матч с «Рубином» это тоже показал. Играя дома, подопечные Семака практически не создали серьезных проблем сопернику. «Рубин» сыграл от обороны и победил по делу.

- Есть ли у вас ощущение, что с «Зенитом» еще можно побороться?

- Почему нет? Надо смотреть на календарь. Завтрашний матч как раз очень многое может решить в плане турнирной борьбы. Если питерцы проиграют, то борьба за первое место обострится. И «Динамо» как раз может в нее вклиниться. Особенно если учитывать, что бело-голубые в последнем туре будут играть с «Краснодаром». Ну и «Зенит» может задергаться в случае поражения .

- Еще одна игра с приставкой супер – матч «Спартака» и «Локомотива». Смогут ли красно-белые продлить удачную беспроигрышную серию при Слишковиче?

- При этом тренере «Спартак» стабильно набирает очки, и, что очень важно, - не пропускает. Команда стала чувствовать себя более уверенно. Мы это видим по игре в обороне и отсутствию там провалов, которые были раньше. Думаю, что у хозяев довольно много шансов обыграть «Локомотив».

- Хорошая игра в обороне, которую вы отметили – это следствие перехода на схему в три центральных защитника или для Слишковича важнее не пропустить, чем забить?

- Если эта тактика повлияла на результаты, значит, это итоги перехода на другую схему в защите. Команда стала играть более надежно. А когда в обороне все в порядке, то атакующие футболисты чувствуют себя гораздо лучше. Можно только похвалить Слишковича за то, что он смог наладить игру команды в защите. Поэтому его команда и показывает сейчас довольно неплохой футбол.

- Какое впечатление производит «Локомотив» в этом сезоне?

«Локомотив» производит двоякое впечатление. Состав неплохой, но команда может сыграть один тайм здорово, а во втором провалиться. Нестабильность игры – это главная черта команды Галактионова. Так что «Локомотив» сейчас непредсказуем.

Елена Григорьевская