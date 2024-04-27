Калинин отказался комментировать расставание «Факела» с главным тренером Ташуевым

Игорь Калинин, футболист «Факела», не стал комментировать увольнение наставника воронежской команды Сергея Ташуева.

Напомним, об уходе Ташуева стало известно 26 апреля. В сообщении «Факела» в социальных сетях отмечалось, что тренер ушёл по семейным обстоятельствам. Вместо него команду возглавил Игорь Черевченко.

- Новости про тренера не комментирую. Наша задача - в футбол играть.

Было ли это неожиданно? Наверное, - цитирует Калинина «РБ Спорт».

Сегодня Ташуев в интервью сообщил, что практически решил все свои вопросы и готов возглавить другую команду.

В активе Игоря Калинина в этом сезоне 12 матчей за «Факел», в которых он не смог отметиться голами и ассистами.