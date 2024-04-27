Скопинцев: «Ситуация в «Динамо» улучшилась и мы снова стали побеждать»

Дмитрий Скопинцев, защитник «бело-голубых», рассказал о трёх поражениях «Динамо» подряд, после чего некоторые стали списывать клуб из претендентов на медали.

- Да, внутри искали причины произошедшего и нашли их, но не хотелось бы рассказывать подробнее. Главное, что ситуация улучшилась, и мы снова начали побеждать, - сказал Скопинцев, слова которого передаёт пресс-служба «Динамо».

Скопинцев принадлежит московскому клубу с 2020 года, перейдя из «Краснодара». Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне защитник провёл за «Динамо» в РПЛ 24 матча, в которых смог забить один гол и сделать два ассиста на партнёров по команде.