Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи двадцать шестого тура Премьер-лиги. Центральный матч тура между «Динамо» и «Зенитом» обслужит бригада Павла Кукуяна. У мониторов ему будут помогать Сергей Иванов (ВАР) и Алексей Амелин (АВАР).

На московское дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» назначена бригада Кирилла Левникова. В случае необходимости он будет получать подсказки от Артёма Любимова (ВАР), которому поможет Роман Галимов (АВАР).

Ознакомиться со всеми назначениями судей на ближайший тур Премьер-лиги можно в публикации РФС ниже.