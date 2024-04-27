Дисквалификация Дуарте остаётся в силе, футболист «Спартака» пропустит матч с «Локомотивом»

Защитник «красно-белых» Алексис Дуарте не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива».

Как сообщил Артур Григорьянц, глава КДК РФС, дисквалификация парагвайского футболиста остаётся в силе, передаёт «Чемпионат». Напомним, в матче с ЦСКА 25 апреля Дуарте получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в текущем сезоне, из-за чего он не сможет сыграть в следующем поединке.

Матч между «красно-белыми» и «железнодорожниками» пройдёт 28 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по столичному времени.

В текущем сезоне Дуарте провёл 24 матча в РПЛ, но не отметился результативными действиями.