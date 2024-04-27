Ташуев решил семейные проблемы и готов приступить к работе в новом клубе

Сергей Ташуев, который вчера был уволен из «Факела», рассказал, что готов возглавить новую команду.

Напомним, воронежский клуб в пятницу объявил, что Ташуев больше не является главным тренером команды, его уход связан с семейными обстоятельствами. Вместо него новым главным тренером команды был назначен Игорь Черевченко, который уже приступил к работе с коллективом.

- Проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать, - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев работал с «Факелом» с осени 2023 года. После 25 туров клуб из Воронежа занимает в РПЛ 11 место.

29 апреля «Факел» проведёт матч с «Сочи», начало встречи запланировано на 17:30 по столичному времени.