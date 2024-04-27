Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев решил семейные проблемы и готов приступить к работе в новом клубе

27 Апреля 2024 • 13:41 Комментировать
Сочи
...
Факел
1 2.05 X 3.25 2 3.90
29.04 17:30

Сергей Ташуев, который вчера был уволен из «Факела», рассказал, что готов возглавить новую команду.

Напомним, воронежский клуб в пятницу объявил, что Ташуев больше не является главным тренером команды, его уход связан с семейными обстоятельствами. Вместо него новым главным тренером команды был назначен Игорь Черевченко, который уже приступил к работе с коллективом.

- Проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать, - цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Ташуев работал с «Факелом» с осени 2023 года. После 25 туров клуб из Воронежа занимает в РПЛ 11 место.

29 апреля «Факел» проведёт матч с «Сочи», начало встречи запланировано на 17:30 по столичному времени.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Ташуев

Новости по матчу

Сегодня, 27 Апреля
14:22
Калинин отказался комментировать расставание «Факела» с главным тренером Ташуевым
26 Апреля
21:00
Черевченко провёл первую тренировку в «Факеле»
20:45
Бесплатная ставка и прогноз на матч Сочи – Факел чемпионата России – 29 апреля 2024
16:02
Черевченко – главный тренер «Факела» 1
13:37
Назван следующий тренер «Факела»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СОЧИ ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Кожевников: «Думаю, через год Набоков точно уедет» Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
28.04.24 в 14:00
Ахмат Ахмат
Пари НН Пари НН
2.00 3.55 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Апреля
14:54 · Россия. Премьер-лига
Тавареш рассказал, как игроки «Спартака» попрощались с Абаскалем
14:47 · Кубок России
Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России
14:22 · Россия. Премьер-лига
Калинин отказался комментировать расставание «Факела» с главным тренером Ташуевым
14:16 · Кубок России
Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев: «Ситуация в «Динамо» улучшилась и мы снова стали побеждать»
13:59 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на матч «Динамо» - «Зенит»
13:48 · Россия. Премьер-лига
Дисквалификация Дуарте остаётся в силе, футболист «Спартака» пропустит матч с «Локомотивом»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Ташуев решил семейные проблемы и готов приступить к работе в новом клубе
13:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Смородская рассказала, как сыграют «Спартак» и «Локомотив»
12:58 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Я всю игру ждал всплеска и интриги»
12:54 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Надеюсь, «Динамо» не провалит концовку сезона»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии ответил, сможет ли защитник сыграть с «Локомотивом»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир рассказал, в чём главная проблема «Динамо»
12:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Вратарь «Химок» Бурыченков сообщил, что считает Митрюшкина лучшим вратарём России
Все новости
Рекомендуем