Он даже хуже Абаскаля: ЦСКА должен думать о смене Федотова

По итогам дерби с ЦСКА «Спартак» сохранил своё преимущество над «армейцами» в таблице. Да, критикуемые всеми «красно-белые», расставшись с тренером, которого все требовали уволить, идут в таблице выше своих соседей по городу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется спокойствию ЦСКА.

Федотов хуже Абаскаля

Общественное мнение – штука, конечно, удивительная. Почти весь сезон все, от СМИ до ветеранов, требовали отставки Гильермо Абаскаля, критиковали его подход к игре. Испанца чуть ли не обвиняли в том, что он в футболе не разбирается. Однако при этом давлении выясняется, что команда такого-сякого испанца идёт на уровне ЦСКА. Формально «Спартак» опередил «армейцев» после прошлого тура, когда выиграл уже под руководством Владимира Слишковича. Но это уже деталь, которая не меняет картины в целом.

И вот получается парадокс. Критикуемый Абаскаль, который ставит не пойми что, шёл вровень с Владимиром Федотовым. Наставника ЦСКА при этом так не уничтожали. То есть получается, что он в своём нормальном рабочем режиме не сильнее кризисного Абаскаля. Какой тогда был бы отрыв, реши испанец проблемы?

Федотову не надо искать оправдания

Многие пытаются оправдывать проблемы тренера ЦСКА кадрами. Вот и накануне матча со «Спартаком» только и было разговоров, что не сыграют Дивеев, Роша и Файзуллаев. Осенью же многие обсуждали, что Федотов очень поздно получил усиление. В общем и целом тренер ЦСКА всё чаще представляется блестящим стратегом, который справляется с трудностями. Его коллеги могут только позавидовать такому позиционированию. Тот же Абаскаль не получил никакого снисхождения, когда был вынужден строить на ходу игру без Куинси Промеса, лучшего игрока команды.

Испанца активно критиковали за конфликт с Георгием Джикией и Александром Соболевым. При этом Федотов не нашёл общего языка с Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой, который покинули ЦСКА, по данным прессы, из-за натянутых отношений с наставником. Интересно получается, что одному ругаться с футболистами можно, а другому нельзя. Причём Федотов, выгнав как минимум двух игроков обоймы основного состава, потом ещё и предстал в качестве мученика, у которого были кадровые проблемы. Так, может, не стоило ссориться с футболистами?

Тайна будущего Федотова

Пожалуй, Федотов – главный пиарщик отечественного футбола. Пока «Спартак» меняет тренера, а в «Локомотиве» трясётся кресло под Михаилом Галактионовым и появляются какие-то разговоры о будущем Марцела Лички, в ЦСКА всё стабильно. Как будто ЦСКА полностью устраивает ситуация, при которой команда может завершить сезон во второй половине таблицы. Более того, недавно как раз проскочила информация, что «армейцы» хотят продлить контракт со своим наставником.

Кто-то может сказать, что у Федотова есть Кубок. Прошлый он выиграл, в нынешнем – в шаге от решающего матча. Возможно, это аргумент. Однако остаётся вопрос о стратегии на будущее. Возможно, в ситуации, в которой находится наш футбол сейчас, ставка нормальная: бороться в Кубке, а в чемпионате болтаться где придётся. Трофей и то, и то, а преференций Премьер-лига сейчас никаких не даёт. Однако такой подход выглядит для ЦСКА мелковатым.

Кем сменить?

Список кандидатов уже подготовил «Спартак». Чем плох Владимир Ивич? Или тот же Марко Николич? Оба серба хорошо себя зарекомендовали в России, давали результат. В любом случае обоих «красно-белые» не возьмут, так что кто-то из них может стать главным антагонистом. Станислава Черчесова сложно представить в ЦСКА, хотя наличие Fan ID сделало трибуны более тихими, так что болельщики «армейцев» особо протестовать не будут.

Можно вернуть и «своего» Сергея Игнашевича. Молодой тренер хорошо себя показывает в «Балтике». Калининградцы могут вылететь, но это не выглядит виной наставника. В целом команда играет неплохо, и в этом заслуга Игнашевича. Если не подсуетиться, то он может выбрать какой-то иной проект. В конце концов в России хватает клубов, которые летом могут сменить тренеров.

Так или иначе варианты у ЦСКА есть. Главное для клуба – это понять свою роль. Если «армейцев» устраивает текущее положение – очевидный регресс, но борьба в Кубке – то Федотова трогать не стоит. Если же хочется вернуться на прежние места, то текущий тренер должен оставить свой пост.

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