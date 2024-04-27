Мостовой считает «Спартак» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Александр Мостовой, в прошлом футболист московского «Спартака», высказался о предстоящей встрече между «красно-белыми» и «Локомотивом».

Напомним, матч пройдёт завтра, 28 апреля, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:15 по столичному времени.

- Расклад сил между командами сейчас 55 на 45 в пользу «Спартака». «Локомотив» ничего особенного из себя не представляет, мы видели игру с «Пари НН» - они не должны были выигрывать, - цитирует Мостового «Чемпионат».

Также экс-игрок «красно-белых» отметил, что в предстоящей встрече события могут складываться также, как в недавнем матче «Спартака» против ЦСКА, когда первый удар в створ был нанесён во втором тайме, а итоговый счёт матча был 0:0.

Коллектив Владимира Слишковича в 25 турах Премьер-Лиги набрал 39 баллов и занимает шестую позицию, «Локомотив» с 41 очком в активе находится на четвёртом месте.