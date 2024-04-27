Смородская рассказала, как сыграют «Спартак» и «Локомотив»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о поединке между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Сложный будет матч и, скорее всего, с ничейным результатом. Отсутствие Дзюбы не линейно сказывается на результате команды. Команда сейчас играет в другой футбол и столб им не нужен», - передает слова Смородской Metaratings.ru.

Дерби «Спартака» и «Локомотива» пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 28 апреля. Начало запланировано в 19:15 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева идут шестыми в таблице, а гости – четвертыми.