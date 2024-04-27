Афанасьев – о дерби ЦСКА – «Спартак»: «Я всю игру ждал всплеска и интриги»

Экс-игрок «армейского» клуба Андрей Афанасьев высказался о матче, в котором ЦСКА поделил очки со «Спартаком».

Напомним, дерби прошло 25 апреля на «ВЭБ Арене», итоговый счёт – 0:0.

- Я всю игру ждал каких‑то всплеска и интриги в матче, но всё оказалось монотонно и предсказуемо. Для остроты игры не хватило забитого гола, - передаёт слова Афанасьева «РБ Спорт».

«Спартак» занимает шестое место в таблице, в активе команды Владимира Слишковича 39 очков. ЦСКА имеет на один балл меньше и находится на седьмой строчке.

Завтра, 28 апреля, «красно-белые» на своём поле примут «Локомотив», начало матча – в 16:15 по столичному времени. ЦСКА в тот же день сыграет с «Балтикой» в гостях, стартовый свисток прозвучит в 21:30.