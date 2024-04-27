Степашин: «Надеюсь, «Динамо» не провалит концовку сезона»

«Надеюсь, что концовку сезона не провалим. Психологически важен матч с «Зенитом». Неплохо сыграли с «Нижним», а с «Оренбургом» - повезло. Что касается игры на Кубок со «Спартаком», то верю в положительный результат», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».