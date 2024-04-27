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Степашин: «Надеюсь, «Динамо» не провалит концовку сезона»

27 Апреля 2024 • 12:54 Комментировать

Сергей Степашин, член совета директоров московского «Динамо», поделился мнением о последних результатах «бело-голубых».

«Надеюсь, что концовку сезона не провалим. Психологически важен матч с «Зенитом». Неплохо сыграли с «Нижним», а с «Оренбургом» - повезло. Что касается игры на Кубок со «Спартаком», то верю в положительный результат», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

В рамках 26-го тура чемпионата России «Динамо» на домашнем стадионе встретится с петербургским «Зенитом». Встреча пройдет 28 апреля, начало – 19:15 мск.

После 25 туров «бело-голубые» занимают третье место, а питерцы – первое.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Степашин
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