Агент Джикии ответил, сможет ли защитник сыграть с «Локомотивом»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, высказался о состоянии футболиста в преддверии дерби с «Локомотивом».
«Повреждение у Георгия есть, но он готовится. Решение о его участии будет принимать тренерский и медицинский штаб. Сейчас мы не знаем, сможет ли он сыграть с «Локомотивом», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится завтра, 28 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Перед этой встречей «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой позиции.
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