Уилкшир рассказал, в чём главная проблема «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир в беседе с журналистами высказался о неудачном выступлении «бело-голубых» в весенней части Российской премьер-лиги.
«Жаль, что «Динамо» снова упускает возможность стать чемпионом, но здесь дело не в каком-то проклятии, а в менталитете игроков - на мой взгляд, это основная причина», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».
После 25 туров чемпионата России «Динамо» набрало 44 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче Премьер-лиги подопечные Марцела Лички на домашнем стадионе сыграют с петербургским «Зенитом».
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