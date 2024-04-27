Шалимов назвал клуб, который на 99% вылетит из РПЛ

Футбольный тренер Игорь Шалимов высказался о результате поединка между грозненским «Ахматом» и «Сочи» в рамках 21-го тура чемпионата России. Южане уступили на выезде со счетом 0:1.

«Ахмат» второй матч играл в три центральных защитника. Очень рад за Лечи Сайдулаева - легкий, быстрый, с дриблингом, забил отличный мяч. После этой игры можно говорить, что на 99% «Сочи» вылетает», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

После 25 туров чемпионата России сочинский клуб с 19 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. Ближайший поединок южане сыграют с воронежским «Факелом» в понедельник, 29 апреля.