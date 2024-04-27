Чернов: «Ростов» будет стараться забираться в таблице как можно выше»

Евгений Чернов, футболист «Ростова», рассказал, что в команде намерены быть как можно выше в турнирной таблице в конце сезона.

- Реально ли войти в тройку? Будем стараться забираться как можно выше. Тем интереснее играть каждый следующий матч, - передаёт слова Чернова «Матч ТВ».

Чернов в текущем сезоне Премьер-лиги провёл за «Ростов» 19 матчей и сделал две результативные передачи. Контракт 31-летнего игрока с клубом действует до 2026 года.

«Ростов» с 37 баллами находится на восьмом месте в турнирной таблице, от третьего места команду Валерия Карпина отделяют семь баллов. 29 апреля дончане на своём поле примут «Оренбург», начало встречи запланировано на 19:30 по мск.