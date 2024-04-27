Медина: «Будем усиленно работать, чтобы подняться в таблице как можно выше»

Хесус Медина, футболист «Спартака», рассказал, что в клубе рассчитывают улучшить своё положение в турнирной таблице чемпионата России.

- Мы будем продолжать усиленно работать, набирать очки, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше, - цитирует парагвайца Metaratings.

Напомним, Медина выступает за «красно-белых» с лета прошлого года, перейдя из ЦСКА. В текущем сезоне на счету игрока 28 матчей за «Спартак», в которых он сумел забить четыре гола и сделать столько же результативных передач на партнёров. Контракт парагвайца со «Спартаком» действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

Завтра, 28 апреля, «Спартак» на своём поле примет «Локомотив», начало встречи запланировано на 16:15 по мск.