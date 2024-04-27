Стали известны сроки восстановления центрального защитника «Спартака» Георгия Джикии. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», 30-летний футболист пропустит предстоящее дерби с «Локомотивом», которое запланировано на 28 апреля.

Ожидается, что Георгий полностью восстановится ко встрече с «Динамо». Дерби состоится 1 мая на стадионе «ВТБ Арена».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Джикия провел семь поединков, в которых получил одну желтую карточку. После 25 туров чемпионата страны спартаковцы набрали 39 баллов и занимают шестую строчку в турнирной таблице.