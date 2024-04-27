Лучшая команда Москвы в сезоне-2023/24: концовка РПЛ будет жаркой

Неофициальное первенство Москвы существует очень давно. В советские времена даже существовал специальный приз, учреждённый футбольной федерацией. Времена меняются, приходят одни футболисты, уходят их предшественники, но соперничество и азарт руководителей столичных клубов только усиливается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о лидерах столичного футбола в чемпионате России.

ЦСКА и «Локомотив»

Армейцы и «железнодорожники» в предыдущие пять сезонов демонстрируют наиболее стабильный результат. «Локомотив» дважды (в сезонах 2018/2019 и 2019/2020) становился лучшим столичным клубом. ЦСКА, наряду со «Спартаком» и «Динамо», достигал аналогичного показателя однажды, но, в отличие от соперников, в остальные годы в турнирной таблице располагался значительно выше. И самое главное, подопечным Федотова удавалось избежать таких провалов, которые случались у «Спартака» (10-е место в сезоне-2021/2022) или «Динамо» (12-е место в сезоне-2018/2019).

Обыграть «Балтику»

Впереди пять туров, и для всех столичных коллективов уходящий сезон нельзя отнести к категории провальных. Достаточно плотно соперники расположились в турнирной таблице, где за оставшееся время всё ещё может поменяться. Сразу три флагмана (ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив») отечественного и столичного футбола проследуют на янтарные берега. Местная «Балтика» после зимней паузы кардинально изменилась (приход Лисаковича, Фамейе из «Рубина», Капленко из «Оренбурга»), и сейчас её можно укротить, пожалуй, только за счёт везения.

Разбег в очках клубов из столицы составляет не более шести, что может быть компенсировано за два тура. Осталось одно столичное дерби, в ближайшее воскресенье 28 апреля в Тушино, где «Спартак» сыграет против «Локомотива».

В свой первый сезон пан Личка, переживший с ведомственной командой за прошедшие десять с половиной месяцев как взлеты, так и падения, близок ко второму за последние два года для «Динамо» званию лучшего клуба Москвы. В сезоне-2021/2022 от общего серебра динамовцев «отодвинул» Федотов из «Сочи». Теперь он же может стать преградой для «бело-голубых», уже находясь в ЦСКА.

Константин Лицин