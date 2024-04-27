Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лучшая команда Москвы в сезоне-2023/24: концовка РПЛ будет жаркой

27 Апреля 2024 • 11:39 Комментировать

Неофициальное первенство Москвы существует очень давно. В советские времена даже существовал специальный приз, учреждённый футбольной федерацией. Времена меняются, приходят одни футболисты, уходят их предшественники, но соперничество и азарт руководителей столичных клубов только усиливается. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о лидерах столичного футбола в чемпионате России.

ЦСКА и «Локомотив»

Армейцы и «железнодорожники» в предыдущие пять сезонов демонстрируют наиболее стабильный результат. «Локомотив» дважды (в сезонах 2018/2019 и 2019/2020) становился лучшим столичным клубом. ЦСКА, наряду со «Спартаком» и «Динамо», достигал аналогичного показателя однажды, но, в отличие от соперников, в остальные годы в турнирной таблице располагался значительно выше. И самое главное, подопечным Федотова удавалось избежать таких провалов, которые случались у «Спартака» (10-е место в сезоне-2021/2022) или «Динамо» (12-е место в сезоне-2018/2019).

Обыграть «Балтику»

Впереди пять туров, и для всех столичных коллективов уходящий сезон нельзя отнести к категории провальных. Достаточно плотно соперники расположились в турнирной таблице, где за оставшееся время всё ещё может поменяться. Сразу три флагмана (ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив») отечественного и столичного футбола проследуют на янтарные берега. Местная «Балтика» после зимней паузы кардинально изменилась (приход Лисаковича, Фамейе из «Рубина», Капленко из «Оренбурга»), и сейчас её можно укротить, пожалуй, только за счёт везения.

Разбег в очках клубов из столицы составляет не более шести, что может быть компенсировано за два тура. Осталось одно столичное дерби, в ближайшее воскресенье 28 апреля в Тушино, где «Спартак» сыграет против «Локомотива».

В свой первый сезон пан Личка, переживший с ведомственной командой за прошедшие десять с половиной месяцев как взлеты, так и падения, близок ко второму за последние два года для «Динамо» званию лучшего клуба Москвы. В сезоне-2021/2022 от общего серебра динамовцев «отодвинул» Федотов из «Сочи». Теперь он же может стать преградой для «бело-голубых», уже находясь в ЦСКА.

Константин Лицин

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял двух звёздных футболистов Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» Клопп: «Посмотрел пять минут матча «Арсенала» и подумал: «Ладно, хватит» Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне» Полузащитник ЦСКА заинтересовал два клуба из Италии Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов «Манчестер Юнайтед» выбирает нового тренера - есть 4 претендента Араухо принял решение по будущему Тренер ЦСКА Федотов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
Ферстаппен может покинуть «Ред Булл», «Мерседес» предложит ему зарплату в 150 миллионов евро в год Плющев заявил, что Набоков готов перейти в клуб НХЛ Рыбин: Лучше повзрослеть в КХЛ, а уже готовым ехать за океан Кожевников назвал сильнейшего хоккеиста в составе «Металлурга» Канарейкин назвал игрока из КХЛ, который готов к переезду в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Апреля
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Урала» Эмерсон: «Понимаем, в какой ситуации находимся, несём за это ответственность»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин высказал мнение о дерби «Спартак» и «Локомотив»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Рубин» доказал, что «Зенит» можно обыгрывать»
11:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» поздравило Точилина с юбилеем
11:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы в матче «Динамо» и «Зенита»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Давыдов: «Спартаку» реально побороться за третье место»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Динамо» Майсторович: «Имеем большое желание выиграть чемпионат и Кубок России»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Алаев: «Надеюсь, Промес сможет играть в футбол»
10:12 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Медина рассказал об отношениях со Слишковичем
10:00 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» рассчитывают сохранить Адиева
09:41 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин рассказал, кто одержит победу в матче «Динамо» - «Зенит»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Тюкавин с каждым сезоном только прибавляет»
08:31 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев оценил работу нового тренера «Спартака»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Нужно забыть о Промесе и найти такого же по уровню игрока»
07:54 · Россия. Премьер-лига
В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя
Все новости
Рекомендуем