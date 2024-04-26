В главных слухах недели вы узнаете, какие ультиматумы были поставлены Эрику тен Хагу и Хави, где может продолжить тренерскую карьеру Юрген Клопп, и куда хочет перейти из «Байера» Хаби Алонсо. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Манчестер Юнайтед» поставил ультиматум тен Хагу

Будущее Эрика тен Хага остаётся туманным и обсуждаемым. Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» пока не приняли решение, оставлять ли нидерландца у руля команды на следующий сезон. По слухам, несколько дней назад технический директор «красных дьяволов» Джейсон Уилкокс поставил тен Хагу условие – в оставшихся матчах сезона команда должна показывать атакующий футбол, основанный на владении мячом. Если качество игры не устроит боссов «МЮ», тен Хаг будет отправлен в отставку.

«Барселона» выдвинула ультиматум Хави

«Барселона» объявила о том, что Хави продолжит работу с командой. В конце января тренер анонсировал уход, после чего неоднократно уверял, что его решение окончательное. Но ещё в начале недели, сразу после «эль класико», в прессу просочились слухи о том, что Хави передумал. По данным СМИ, когда Хави сообщил клубу о готовности остаться, переговоры изменили рисунок – уже «сине-гранатовые» находились в выигрышной позиции и диктовали условия. Хави получил гарантии трансферов, но не в том объёме, на которые рассчитывал изначально. Кроме того, «Барса» выдвинула важное условие – Хави должен изменить своё поведение и перестать регулярно получать красные карточки. Тренер дал согласие, и стороны ударили по рукам.

Рангник поставил дерзкое требование «Баварии»

«Бавария» очень хотела пригласить на тренерский мостик Юлиана Нагельсманна. Не получилось – специалист решил продолжить работу со сборной Германии, продлив контракт. Теперь кандидатом номер один для мюнхенцев стал Ральф Рангник. Он уже подтвердил факт ведения переговоров. Если верить слухам, в ходе обсуждений Рангник поставил «Баварии» довольно дерзкое требование – он хочет получить полный контроль над трансферами и даже иметь право отменять трансферные решения директоров. Сложно сказать, готов ли мюнхенский гранд на это пойти.

Клопп будет работать в Германии

В отличие от Хави, Юрген Клопп не планирует менять решение – он покинет «Ливерпуль» по завершению сезона. Немец не отказывается и от своего плана взять творческий отпуск на один год. После этого Клопп будет готов вернуться к тренерской работе. По слухам, кандидатуру Юргена рассматривает «Бавария». Мюнхенцы якобы готовы взять временного тренера на сезон 2024/2025, а затем, летом 2025-го, пригласить Клоппа.

Хаби Алонсо выбрал новый клуб

Хаби Алонсо недавно, ещё до оформления чемпионства, объявил о решении остаться в «Байере» на следующий сезон. Если верить слухам, то план молодого специалиста заключается в том, чтобы провести в Леверкузене ещё два года. Алонсо якобы планирует летом 2026-го сменить Карло Анчелотти на тренерском мостике «Реала». Хаби надеется приехать в Мадрид максимально подготовленным, поэтому в ближайшие два года он будет впитывать новый опыт, в частности опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Слухи собирал Александр Тихий.