Колосков указал на проблемы российского футбола после дерби ЦСКА – «Спартак»

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничейный результат в дерби ЦСКА и «Спартака» (0:0).

- Что происходит с развитием футбола в стране? Главное дерби получилось совершенно невыразительным.

- Есть два разных понятия. Развитие футбола и уровень футбола. С точки зрения развития у нас все замечательно. В стране много соревнований, турниров и лиг, развивается женский и детский футбол. А вот качество футбола – это другое. Это уровень работы тренеров в академиях, школах и профессиональных клубах. В этом плане у нас полный застой. Качество футбола зависит от тренировочного процесса, поэтому качество футбола у нас очень низкое. Я говорю про техническую и тактическую подготовку. Порой не хватает игровой мысли и мудрости. А они формируются в ходе тренировочного процесса.

- То есть все дело в тренерах?

- Не только в них. Это тема отдельного разговора. Взять хотя бы вчерашнее дерби. В первом тайме ни одного удара в створ ворот, ни одного продуманного решения. Мы взяли от европейской модели подготовки все худшее. Игроки сидят дома, приезжают на базу, тренируются час и все. Качество и количество тренировочного процесса явно хворает.