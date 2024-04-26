Александр Мостовой: «Судя по комментаторам сказать можно, что Слишкович - лучший тренер в РПЛ»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«Конечно, эти нули на табло скучными не назовешь. Наоборот, очень высокая была грань борьбы. Самоотдача была запредельная и у тех, и у других. А это часть футбола: очень важно стараться не уступать инициативу в единоборствах. Не забили голов в игре - такое бывает. Стоит отметить, что моменты все же были. У Облякова был шикарный момент, у «Спартака» в конце игры замечательный шанс был.

Я считал «Спартак» фаворитом после убедительной победы над «Ростовом». Но тут надо похвалить ЦСКА. В отсутствие Роши и Файзуллаева молодые игроки сыграли очень достойно. Счет полностью по игре. После победы «Спартака» над «Ростовом» я в шутку говорил: «Верните Абаскаля». Мы не привыкли, что при нем «Спартак» так играет и забивает. Понятно, что пока делать выводы рано. Но судя по комментаторам, которые легко переобуваются, сказать можно, что Слишкович - лучший тренер в РПЛ. При нем «Спартак» еще ни разу не проиграл. Сейчас команда играет хотя бы более-менее спокойно. А в чемпионат потихоньку снова вернулась интрига», - сказал Мостовой.