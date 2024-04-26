Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничейный результат в дерби между «армейцами» и «Спартаком» (0:0).

- Такие матчи все больше хоронят российский футбол?

- Так оно и есть. Команды показали максимум противодействия. У ЦСКА и «Спартака» на протяжении сезона все было невыразительно. На сегодняшний день это просто уровень развития футболистов. Наверное, они могут лучше, но вчера, видимо, очень многое давило на игроков, поэтому они не могли показать свой максимум. Понятно, что хотелось увидеть более яркую игру. Но в итоге поразил запредельный процент брака. Нельзя же побеждать, когда у тебя через два паса обрез. О каком созидании может идти речь? Повторюсь, подвела нервозность. Оба коллектива хотели зацепиться за бронзу, цена ошибки была очень высока.