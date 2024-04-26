РФС ориентируется на снятие санкций с России к осени 2028 года

Уже больше двух лет Российский футбольный союз находится под санкциями УЕФА и ФИФА. В таких условиях сборная России может проводить только товарищеские матчи. В ходе пятничного заседания исполкомом РФС была утверждена концепция деятельности национальной команды в период санкций.

Концепция предусматривает увеличение количества кандидатов в сборную России, в том числе молодых футболистов из Российской премьер-лиги. Также РФС предлагает каждый год проводить до 10 товарищеских игр, увеличивая при этом долю матчей с командами из топ-80 рейтинга ФИФА.

Кроме того, РФС предлагает проводить коммерческий турнир с участием статусных сборных – участников чемпионатов мира или континентальных турниров.

РФС ориентируется на то, что футбольные санкции будут сняты с России к началу отбора на чемпионат мира – 2030, то есть к осени 2028 года.

«Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го», - сообщается на сайте РФС.