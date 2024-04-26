Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и нынешний президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку 65-летнего специалиста Сергея Ташуева с поста главного тренера воронежского «Факела».

- Очень рискованное решение – за пять туров до конца чемпионата уволить главного тренера. Тем более когда «Факел» оказался в зоне риска. Оправданием может стать назначение следующего главного тренера из системы клуба, который уже знаком с ситуацией изнутри и знает игроков, которому не понадобится много времени, чтобы войти в курс дела. В случае назначения со стороны новый тренер не усеет обернуться, как пролетят оставшиеся пять туров. Тогда в лучшем случае «Факел» придётся готовить к стыкам, а в худшем – к полётам в Хабаровск, Красноярск и в гости к другим командам Первой лиги.

Единственный плюсом в таких увольнениях, как бы кощунственно это ни звучало, может быть приход на смену старому поколению тренеров нового, которое заявит о себе в Премьер-лиге. Хотя маловероятно, что за пять туров до конца чемпионата находящуюся в зоне вылета команду доверят какому-то новому имени. Скорее всего, во главе «Факела» мы увидим опять кого-то из старой плеяды тренеров.

После 25 сыгранных матчей у каждого клуба «Факел» идёт в таблице РПЛ с 26 очками на 11-м месте, опережая зону стыковых матчей лишь по дополнительным показателям.