Бушманов: «У «Спартака» нет внутренней установки победить во что бы то ни стало»

Ветеран «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча 21-го тура Премьер-лиги ЦСКА - «Спартак».

- Игра в дерби разочаровала?

- Я ожидал большего от этого матча. Было видно, что ответственность и боязнь проиграть перевешивала и сковала футболистов. Ребята больше хотели не проиграть, чем выиграть.

- В чем ощущалась эта боязнь?

- Боялись рисковать в розыгрыше мяча. Все слишком надежно, очень натужно, медленно. Отсюда минимум моментов и острых ситуаций. При этом стоит отметить, что в обороне обе команды сыграли организованно.

- Кто был ближе к победе? Слишкович считает, что «Спартак».

- Счет отражает все то, что происходило на поле. Но самый голевой момент был у «армейцев», у Облякова, когда ошибся Хлусевич.

- А у «Спартака» какой момент был самым верным для взятия ворот?

- Было несколько опасных подходов, когда Пруцев бил, когда у Соболева опорник ЦСКА выбил мяч в последний момент.

- Какие-то тактические новые решения в игре «Спартака» заметили?

- Нет. Игра «Спартака» очень напомнила встречу с «Зенитом» на Кубок, когда главное было не пропустить и не проиграть. По хорошему победа была нужна и «Спартаку», и ЦСКА, если взглянуть на таблицу, но боязнь проиграть и ответственность сковала футболистов.

- Эта ничья никому ничего не дала, только конкурентам. Может, «Спартаку» стоило рискнуть и больше сыграть в атаку?

- Это да. Ничья получилась в пользу «Локомотива» и «Динамо». Надо было играть активнее.

- ЦСКА потерял двух защитников и Файзуллаева. «Армейцы» сумели компенсировать потери?

- Если команда сыграла сзади на ноль, значит, получилось заменить этих ребят. У Лукина, например, не было каких-то откровенных ошибок. Но «Спартак» и не особо напрягал оборону ЦСКА. В конце, правда, был пограничный момент у Мойзеса. Скорее даже его надо было удалять. Но в целом он сыграл надежно, как и Лукин с Агаповым.

- При Слишковиче «Спартак» не проигрывает, с кем бы ни играл. Как это оцениваете?

- Когда не проигрываешь, должна появляться уверенность, но вчерашнее дерби не добавило этой уверенности. По ребятам было видно, что они разочарованы после матча.

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- На данный момент какое у вас сложилось впечатление от работы Слишковича?

- Непонятное. Был очень яркий матч с «Ростовом», и две невыразительные игры: с «Зенитом» на Кубок и вчерашняя с ЦСКА.

- Но тот кубковый матч с «Зенитом», наверное, можно занести «Спартаку» в актив, в отличие от вчерашнего дерби?

- Не понимаю, чем игра с «Зенитом» отличается от вчерашнего результата. Мы видим, что «Зенит» сейчас может и проиграть тому же «Рубину» у себя дома. Надо всегда играть на победу. Понятно, что нужно сохранять баланс, чтобы и в обороне был порядок, но в матче с «Зенитом» было видно, что «Спартак» особо не хочет напрягаться в атаке и забивать. Нет внутренней установки победить во что бы то ни стало.

- Следующий матч у «Спартака» с «Локомотивом». Какие ожидания, и как заменить перебравшего карточки Дуарте?

- Я читал, что у Джикии какое-то повреждение. Не знаю, насколько оно серьезное. Не знаю, успеет ли он восстановиться и в какой форме находится. Слишкович его практически не использовал в последних матчах. Поэтому сложно сказать, кто заменит Дуарте, если сохранять схему игры. Возможно, придется менять схему. Хотя есть Литвинов, который может сыграть на этой позиции.

Елена Григорьевская