«Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера

​Сергей Ташуев больше не является главным тренером «Факела».

Об этом клуб из Воронежа объявил в своих социальных сетях. Отмечается, что специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. «Факел» поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

25 апреля «Факел» на своём поле уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1. После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» заработал 26 очков и располагается на 11 строчке. В следующем туре воронежская команда встретится с «Сочи», матч пройдёт 29 апреля и начнётся в 17:30 по столичному времени.