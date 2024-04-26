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«Факел» объявил об уходе Ташуева с поста главного тренера

26 Апреля 2024 • 11:59 Комментировать
Факел
0:1
Крылья Советов

​Сергей Ташуев больше не является главным тренером «Факела».

Об этом клуб из Воронежа объявил в своих социальных сетях. Отмечается, что специалист покинул команду по семейным обстоятельствам. «Факел» поблагодарил специалиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

25 апреля «Факел» на своём поле уступил самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1. После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Факел» заработал 26 очков и располагается на 11 строчке. В следующем туре воронежская команда встретится с «Сочи», матч пройдёт 29 апреля и начнётся в 17:30 по столичному времени.


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Евро-Футбол.Ру,
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