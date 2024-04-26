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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уходи вместе с ним: кто должен нести ответственность за работу главного тренера

26 Апреля 2024 • 12:30 Комментировать (1)

В середине апреля в России прогремела самая ожидаемая отставка текущего сезона — из «Спартака» был уволен Гильермо Абаскаль, который получил почти один миллион евро компенсации за расторжение трудового договора. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие шаги необходимо принимать, чтобы прекратилась тренерская чехарда в клубах.

Время

Это один из ключевых факторов в работе тренера. Современный футбол не прощает ошибок и не даёт специалистам проявить себя в полной мере. Сейчас уже никто не удивляется увольнению тренера спустя два месяца с начала работы, но верный ли это путь? Конечно, даже в России есть пример Роберта Морено, который совсем недавно принял «Сочи» и за один сбор поставил классную игру команде с не самыми звёздными футболистами. Но таких примеров очень мало, а вот обратных достаточно. Вспомним хотя бы Микеля Артету, ведь у тренера не получалось в «Арсенале», но руководители продолжали ждать и оказывали поддержку наставнику. Что мы видим сейчас? «Арсенал» уже второй год подряд борется за чемпионство и в этом сезоне у команды приличные шансы на трофей.

Никто не несёт ответственности за работу тренера

Есть клубы, в которых тренеры меняются пачками, но это не приносит никакого результата. Более того, никто в руководстве не отвечает за работу приглашённого специалиста. Для того чтобы избежать регулярной смены тренеров, люди должны нести ответственность. Если в клуб приходит новый спортивный директор и приглашает знакомого тренера, то в случае его провала функционер должен покидать команду вместе с ним. Безусловно, невозможно предсказать, получится ли у этого тренера в конкретной команде, но увольнение обоих специалистов заставит директоров более тщательно подходить к выбору наставника, а не приглашать всех подряд.

Дмитрий Миляев

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Комментарии (1) Все комментарии
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26 Апреля 2024 в 12:53
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