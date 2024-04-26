Песьяков «чудит» весь сезон, а «Ростов» продлевает с контракт: зачем команде такой вратарь

На днях стало известно, что в ближайшее время 35-летний вратарь Сергей Песьяков продлит трудовой договор с «Ростовом». Отмечалось, что новый контракт будет рассчитан на срок более одного сезона. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, правильное ли решение приняло руководство дончан.

Игра со «Спартаком»

На ум сразу приходит минувшая встреча «Ростова» со «Спартаком», которую Песьяков полностью провалил. Голкипер допустил несколько серьёзных ошибок, которые стали результативными. Стоит сказать, что вратарь даже не доиграл матч, а был заменён на 60-й минуте, что случается довольно редко в футболе. Однако это не уберегло «Ростов» от разгрома, ведь Никита Медведев пропустил три гола, и команда Валерия Карпина крупно уступила дома «Спартаку» со счётом 1:5. При этом не стоит винить Медведева в этих мячах, ведь вся команда показала далеко не самую лучшую игру.

Последние ошибки

Помимо встречи со «Спартаком», можно вспомнить оплошность Песьякова в матче за сборную России против Ирака, но тогда Руслан Литвинов сделал всё, чтобы ошибка вратаря не стала результативной. Кроме того, можно вспомнить привозы Песьякова в игре первого круга с тем же «Спартаком», а также в поединке с «Крыльями Советов». Все ошибки вратаря заключается в неточных передачах, но при этом Валерий Карпин продолжает считать Песьякова лучшим голкипером РПЛ по игре ногами.

Нужен ли Песьяков «Ростову»

Конечно, ошибки Песьякова появляются из-за требований Карпина играть низом и не выбивать мяч вперёд, но если тренер не готов менять свою философию, то почему бы «Ростову» не задуматься над поисками нового стража ворот или хотя бы не покопаться во внутренних ресурсах? У «Ростова» есть Никита Медведев, которому по сей день принадлежит «сухая» серия в РПЛ (952 минуты). Безусловно, Медведев не самый лучший в игре ногами, но он практически всегда без особой потери качества заменяет Песьякова в воротах. К тому же он уже давно работает с Виталием Кафановым и знает все требования тренерского штаба.

Дмитрий Миляев