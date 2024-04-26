Пшик-дерби ЦСКА и «Спартака», реверанс «Зенита», испанский стыд Морено: Причуды 21-го тура РПЛ

Прямо скука, хоть ты тресни

С придыханием ожидалось российское «эль класико», но ЦСКА и «Спартак» не оправдали ожиданий. По факту, конечно, можно сказать, что ничего удивительного, команды и раньше не блистали, а ростовская феерия «Спартака» в воскресенье – случайность.

Но ведь нулей в дерби ЦСКА – «Спартак» не было больше двадцати лет! 20 октября 2003 года они скатали безголевую ничью в прошлый раз. Хотя бы на один гол двум командам сподобиться всегда можно. Однако тут даже судьи не подсобили с результативностью через пенальти.

В общем, уныние практически без моментов на «ВЭБ Арене». «Спартак» не проиграл двенадцатое дерби (не только с ЦСКА) подряд, и оба этих клуба оказались в таблице позади «Крыльев Советов». Те погасили в гостях «Факел» дебютным голом в РПЛ аргентинского легионера Орозко.

Питерцы сжалились над интригой

«Зенит» всё же пострадал от своей академичности. Не будешь же каждый домашний матч выигрывать 1:0. Если не имеешь привычки добивать своих соперников, наступит момент, когда маятник качнётся в оппонента. Вот «Рубин» и увёз из Петербурга победу. 0:2.

Даку продолжил доказывать, что он хорошее приобретение казанцев. И Мартынович тряхнул стариной. На их голы зенитовцы отреагировали руганью с арбитрами в конце матча. Эраковичу повезло, что его не наградили за неё второй жёлтой карточкой.

«Зенит» впервые при Семаке у руля проиграл дома во внутрироссийских турнирах более чем в один мяч. Питерцы не пропускали на «Газпром Арене» почти пять с половиной месяцев (после 11 ноября). Предыдущий раз «Рубин» выигрывал у «Зенита» в 2021 году.

Преследователи не дрогнули

«Краснодар», играя параллельно с питерцами, победил «Балтику». 3:2 с дублем Кордобы и голом Сперцяна, которому ассистировал сам Сафонов. У Данилы Козлова из состава калининградцев тоже дубль, но ему не удалось помочь своему бывшему клубу «Зениту».

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков хотел вознаграждение от «Краснодара» за отъём трёх очков у «Зенита». А ситуация разворачивается в другую сторону. Вполне возможно, его баланс, наоборот, уменьшиться из-за потенциального штрафа.

«Динамо» увезло с очередного выезда победу над «Оренбургом». Хотя надо признать, что отскочила нынешняя команда Лички в гостях у бывшей. Тюкавин забил двенадцатый гол в чемпионате и в воскресенье встретится на одном поле с лидером гонки снайперов Кассьеррой.

Горечь поражения вкусили все

«Локомотиву» надоело собирать ничьи, и он одержал победу. В Нижнем Новгороде сейчас вообще все внезапно стали выигрывать. Был расколдован тамошний стадион. «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» закидали дружину Юрана одиннадцатью голами в трёх матчах.

У «железнодорожников» вообще знатный камбэк выдался. «Пари НН» повёл в два мяча с реализованными пенальти Калинского. Но потом Сулейманов забил в ворота бывшего клуба, а уже в добавленное время отличились Антон Миранчук с пенальти и Сильянов. Посему 2:3.

«Пари НН» проиграл пятый матч подряд, «Факел» – четвёртый. «Сочи», подкошенный массовым отравлением, уступил «Ахмату», и Морено пристыдил лигу. Любопытно, что команда с последнего места РПЛ последней потерпела поражение в рамках чемпионата в 2024 году.

Роналдо тащит «Ростов» к пятёрке

Назначение Адиева в «Ахмат» дало свои плоды не сразу. Чтобы взбодриться, грозненцам потребовалось влететь дома «Балтике» 1:7. Теперь они взлетели в пространство над зоной стыков благодаря победам над ЦСКА и как раз над «Сочи».

«Ростов» тоже удачно отряхнулся после 1:5 от «Спартака». Разницу против «Урала» в Екатеринбурге сделал Роналдо. Без Песьякова ошибался Медведев, но «шмели» били куда угодно, только не в ворота, и Ганчаренко перешёл на персоналии.

27 апреля – рабочая суббота. Матчи 26-го тура пройдут в воскресенье и в нерабочий понедельник. Особое внимание привлекут топ-матчи «Спартак» – «Локомотив» и «Динамо» – «Зенит». Глядишь, будет пожарче, чем в тусклом дерби ЦСКА – «Спартак».

Кирилл Иванцов