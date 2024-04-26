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Дайте Слишковичу поработать

26 Апреля 2024 • 08:19 Комментировать

Прошло почти две недели с момента увольнения Гильермо Абаскаля из «Спартака». Кто возглавит «красно-белых», до сих пор непонятно. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» делится своими мыслями о поиске спартаковцами нового рулевого для команды.

Слухи связывали и продолжают связывать со «Спартаком» разных тренеров. Конечно, многое было сказано о возможном возвращении в московский клуб Валерия Карпина. В своё время он не раз давал понять, что не будет работать в «Спартаке», пока там руководит Леонид Федун. В этом смысле сейчас дорога для Карпина вроде бы открыта, но назвать его очевидным кандидатом нельзя. К тому же Карпин вполне комфортно чувствует себя в «Ростове». Плюс при смене клуба обязательно встанет вопрос по поводу совмещения тренером работы в сборной России. Карпин говорил, что ему эта работа интересна, то есть контракт с РФС может быть продлён. Словом, Валерий Георгиевич может и не захотеть возвращаться в «Спартак».

Поговаривали и о возможности возвращения в «Спартак» Станислава Черчесова. Пригласить его проще, чем Карпина, ведь Черчесов уже почти год не имеет клубной прописки. Но, опять же, кандидатура не очевидная: Станислав Саламович точно бы улучшил в команде дисциплину, но поставил ли бы он тот футбол, который хотят видеть фанаты и руководители «Спартака» - вопрос.

Обсуждалась и кандидатура Игоря Осинькина. Этот тренер проделывает классную работу в «Крыльях Советов», но есть ощущение, что он больше специализируется как раз на прогрессе молодых игроков. Потянет ли Осинькин команду с чемпионскими амбициями, непонятно. Проскакивали даже слухи о звонке боссов «Лукойла» Сергею Юрану. Но поверить в такое назначение сложно.

Если говорить о зарубежных специалистах, то в «Спартак» активно сватали Паскаля Янсена. Даже трансферный гуру Фабрицио Романо посвятил этому специалисту пост, назвав Янсена фаворитом на назначение в «Спартак». Янсен начал тренерскую работу уже в 20 лет, его игровая карьера не сложилась из-за травмы. Сейчас Янсену 51, а серьёзных достижений у него нет. К тому же за пределами Нидерландов он толком ещё не работал – был лишь период в ОАЭ ассистентом ещё в девяностых.

Куда выгоднее смотрится кандидатура Владимира Ивича, уволенного в марте из «Краснодара». Серб уже знает российский футбол, но бытует мнение, что его футбол достаточно консервативный – для него главное оборона. Из «Краснодара», очевидно, Ивича уволили как раз из-за того, что он не разделял стремление Сергея Галицкого играть в атакующий футбол. «Спартак» наверняка тоже хочет играть в атаку.

На днях появились слухи, что некие агенты без участия «Спартака» связывались с Дэвидом Мойесом, чтобы узнать, готов ли он поработать в стане «красно-белых». Шотландец якобы дал понять, что в нынешних реалиях в Россию не поедет. Можно было бы сделать предложение Юргену Клоппу, но он решил взять творческий отпуск на год. А Жозе Моуринью «Спартаку» не подойдёт из-за своих «двойных автобусов».

Если отбросить шутки, то «Спартаку» сложно рассчитывать на приглашение известного зарубежного специалиста с хотя бы каким-то бэкграундом. То есть если звать иностранца, то это будет из серии пальцем в небо – «а вдруг выстрелит?» Точно так же было с Гильермо Абаскалем два года назад.

И вот возникает вопрос: почему бы при таком подходе не дать поработать Владимиру Слишковичу? Да, у боснийца пока нет опыта самостоятельной работы, но зато за два года в «Спартаке» он прекрасно узнал клуб и команду. Слишкович говорит на русском языке, и он имеет хороший контакт с футболистами. Недавно защитник Никита Чернов рассказывал, что при Слишковиче атмосфера в команде значительно улучшилась. Чернов, кстати говоря, поддержал идею с сохранением боснийца у руля «Спартака» уже без приставки «и.о.»

Важным моментом является и то, что Слишкович точно будет работать в «Спартаке» с полной отдачей. Он ещё не тренировал команды самостоятельно и понимает, что первый такой опыт может определить его дальнейшую карьеру. Заработать в «Спартаке» денег и уехать – это не про Слишковича.

Массимо Каррера в 2016 году изначально приходил в «Спартак» в штаб Дмитрия Аленичева. Уже скоро итальянец стал исполняющим обязанности главного тренера, при этом сохранять итальянца на постоянной основе изначально никто не планировал. Можно сказать, что Каррере повезло стать полноценным рулевым «Спартака». И менее чем через год итальянец, ранее не тренировавший самостоятельно, привёл «красно-белых» к первому за 16 лет титулу чемпиона России. Так может снова довериться случаю, предложив Слишковичу контракт хотя бы на следующий сезон? Дайте Слишковичу поработать!

Александр Тихий

Должен ли Спартак оставить Слишковича на следующий сезон?
Да Нет Да, если Клопп не приедет
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Слишкович
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